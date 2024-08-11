مصرع شابين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

لقي شابان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين نقل بطريق مصر- أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، بدائرة قسم شرطة طامية، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، بلاغًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل، ووجود متوفين.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية، أنه وقع بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري الري بدائرة المركز باتجاه الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة فاصطدم ببعضهما ما تسبب في وفاة شخصين وهما "شعبان. م، 21 سنة"، ومقيم بقرية قلمشاة بمركز إطسا، و"أحمد.م، 18 سنة"، ومقيم بقرية قلمشاة بمركز إطسا.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.