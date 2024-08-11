شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، نشاط الرياح الشديدة والمحملة بالرمال الخفيفة داخل الكتل السكنية والظهير الصحراوي، وتزداد سرعتها على المناطق الساحلية المطلة على خليجي العقبة والسويس.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن المحافظة يسودها طقس شديد الحرارة نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة التي بلغت 35%، مع نشاط الرياح الشديد المحملة بالرمال الخفيفة والتي تجاوزت الـ 44 كيلو في الساعة، وهذه الرياح وساهمت بدرجة كبيرة في الحد من الموجة الحارة، وتزداد هذه السرعة بالمناطق الساحلية والظهير الصحراوي.

وأوضح المركز أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن، لرفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة الطرق الدولية لرفع أي تراكمات من الرمال التي تتركها الرياح، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة، مؤكدًا أن جميع الطرق تعمل بشكل طبيعي.

وأكد أن حالة البحر معتدلة، واتجاه الرياح به شمالية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 حتى 2.5 متر، موضحا أن جميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، ولم تتلق غرفة العمليات أي إخطار بإيقاف حركة الملاحة بهم.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 38 والصغرى 27، وفي مدينة رأس سدر العظمى 39 والصغرى 27، وفي مدينة طابا العظمى 36 والصغرى 27، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى بها 33 والصغرى 17، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 41 والصغرى 30 درجة.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس شديد الحرارة نهارًا حار ليلًا، ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء.