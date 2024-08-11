رئيس جامعة سوهاج يكرم طالب الثانوية العامة صاحب الـ62 عاما ويعفيه من رسوم المدينة الجامعية

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حسن محمود محمد عبد المولى طالب الثانوية العامة من مركز جهينة، الذي حصل على مجموع 77.6% بالشعبة العلمية (علوم)، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأعرب "النعماني"، في تصريحات صحفية، عن فخره واعتزازه بالمكرم، والذي تخطى الستين عاماً ليضرب مثالاً مشرفاً عن الإصرار والمثابرة وقوة الإرادة وتحدي الصعاب للوصول لأمنيات ظن الجميع أنها مستحيلة التنفيذ، معبرًا عن احترامه لمجهود الطالب مع تأكيده على أن التعليم متاح لجميع الفئات العمرية، ومع وجود الصدق في السعي ستتحقق الأهداف.

وعبر المكرم، عن فرحته بهذا التكريم الذي يكلل فرحة نجاحه بعد سنوات من المجهود المضني وتعليقات باستحالة الوصول لهدفه، لكن بمساندة ذويه ومجهوده المتواصل وإيمانه بحتمية تحقيق سعيه، حصل على أمنيته بإكمال تعليمه والتحاقه بجامعة سوهاج ليصبح من طلابها.

وفي ختام اللقاء أهدى رئيس الجامعة، المكرم، المصحف الشريف، تقديراً لما بذله من مجهودات ولإصراره على التعليم في هذه السن المتقدمة، موجهًا بإعفائه من رسوم السكن بالمدينة الجامعية، وتيسير كل إجراءاتها.

يذكر أن حسن محمود من مركز جهينة بسوهاج، كان يعمل في وظيفة كبير عمال بإدارة جهينة التعليمية، حتى خرج على المعاش منذ عامين، ولديه 6 أولاد، وجميعهم حاصلين على مؤهلات عليا.