برنامج تأهيلي خاص لشيكابالا في الزمالك

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خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجاً تدريبياً خاصاً خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى قائد الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، قبل أن يخوض تدريبات بدنية بالركض حول الملعب تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية الخاصة به.

وشارك "شيكابالا" بعدها في التقسيمة الفنية بعدها بشكل طبيعي استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.