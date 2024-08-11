هنأ الفنان كريم عبد العزيز، النادي الأهلي وجمهوره بالفوز بالدوري الـ44 في تاريخه، مشيرًا إلى أنه لعب في ناشئي الأهلي لمدة 4 سنوات مع الكابتن صفوت عبد الحليم، أحد عظماء مصر وملك خط الوسط.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «ON E» مساء السبت، على هامش كواليس مسرحية السندباد بمهرجان العلمين الجديدة، مساء السبت: «أنا أهلاوي بجنون ,حتى النخاع ، والعائلة كلها تشجع الأهلي، مع احترامي وحبي الشديد لنادي الزمالك، وكل حبايبي الزملكاوية على رأسي، لكننا عائلة مجنونة بالأهلي».

وأشار إلى أن اللاعبين الذين يحب مشاهدتهم من الجيل القديم هم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والنجوم طاهر أبو زيد، ومجدي عبد الغني، وأحمد شوبير، أما في الوقت الحالي، فـ «نجم العالم محمد صلاح»، وإمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة.

وذكر أنه يحب من الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الذي وصفه بأنه «من عظماء الكرة في مصر»، إلى جانب عمر جابر، وزيزو، ومن الجيل التاريخي الكابتن حسن شحاتة وفاروق جعفر.