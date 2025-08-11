نقابة الصيادلة: شركات توزيع الأدوية تتلاعب بالصيدليات ويجب إلزامها بسحب الأصناف منتهية الصلاحية

قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إنَّ هناك أدوية منتهية الصلاحية ببعض الصيدليات منذ 15 سنة، ويتم تخزينها في مكان مخصص لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن شركات التوزيع تتلاعب بالصيادلة على مدار 20 سنة (في إشارة إلى عدم سحب هذه الأدوية).

وفيما ثمن جهود هيئة الدواء ومبادرتها في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، فقد أكد ضرورة أن تؤدي شركات التوزيع دورها في هذا الصدد.

ونوه بأن الصيادلة تحمّلوا الكثير لا سيما في ملف التسعير ولا يجب تحميلهم أكثر من ذلك، موضحًا أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية هو من واجب شركات التوزيع.

وأفاد بأن التسجيل في مبادرة سحب تلك الأدوية كان صعبًا على البعض لا سيما الصيادلة الكبار في السن، موضحًا أن الهيئة عليها مخاطبة شركات التوزيع ودعوتها للمرور على الصيدليات وتسجيل تلك الأدوية وسحبها.

وأوضح أنه قبل صدور القرار وتحديدًا في 26 ديسمبر 2024، كان هناك مطلب واتفاق على مشاركة المخازن في هذه العملية لكن الأمر لم يتم، وألقيت المسئولية على نحو ثلاث أو أربع شركات توزيع يفترض أن تتابع 76 ألف صيدلية.