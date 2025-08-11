اعتقال 79 شخصا خلال حملة لمكافحة المخدرات في سنغافورة

أفاد المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في سنغافورة باعتقال 79 شخصا خلال حملة استمرت خمسة أيام لمكافحة المخدرات، حيث تم ضبط ما يقارب 5ر3 كيلوجرام من الهيروين إلى جانب مواد مخدرة أخرى.

وقال المكتب، في بيان اليوم الاثنين، إن حملة مكافحة المخدرات جرت في الفترة من 4 إلى 8 أغسطس الحالي، وشملت مناطق مثل أنج مو كيو، بوكيت باتوك، جورونج، باسير ريس، تامبينس ويشون، وفقا لما ذكرته صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وأضاف المكتب أن المخدرات المضبوطة تشمل 3457 جراما من الهيروين، و909 جرامات من مادة "آيس" (الميثامفيتامين)، و3 جرامات من القنب الهندي، وخمسة أقراص إكستاسي، وخمسة أقراص إيريمين-5، وزجاجة واحدة من مادة جاما – هيدروكسي بيوتيرات.

وأشار المكتب إلى أن قيمة المخدرات المضبوطة تُقدر بأكثر من 470 الف دولار أمريكي، وأوضح أن كمية الهيروين والآيس والقنب الهندي التي تم ضبطها تكفي لإشباع إدمان 2160 مدمنا لمدة أسبوع.