سوريا - الأناضول

توغلت دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، في قرية بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، في أحدث انتهاك لسيادة البلد العربي.

وقالت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية: "دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من ثلاث سيارات، تتوغل في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة"، دون تفاصيل.

وقبل ساعات، ادعى متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اعتقال مَن قال إنه "تاجر أسلحة" جنوبي سوريا.

والسبت، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بتوغل جنود إسرائيليين في مدن وقرى بالقنيطرة، ونصبهم حواجز لتفتيش المارة، قبل انسحابهم.

ومرارا أدانت دمشق الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وأكدت التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974.

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر 2024، أي تهديد لتل أبيب.

ورغم ذلك توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا داخل سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ السوري وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق بالجنوب، ويسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.