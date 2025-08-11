اندلاع حريق غابات جديد غربي تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اندلع حريق غابات جديد في مدينة جناق قلعة الواقعة غربي تركيا، حيث ينتشر حاليا بسرعة كبيرة بسبب شدة الرياح .

وقال محافظ المدينة عمر طورامان في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الاثنين، إنه تم إجلاء السكان من المناطق المهددة عن طريق البحر والبر.

وأُغلق مطار جناق قلعة أبوابه أمام حركة الطيران المدني حتى المساء، بحسب تقرير لوكالة الأناضول الرسمية نقلاً عن وزارة النقل.

وبحسب التقرير، يتم استخدام المطار حاليًا فقط من قبل فرق الطوارئ التي تُكافح الحريق وأجهزة الدولة.

كما أغلقت السلطات طريقًا سريعًا في المنطقة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، تم تعليق الشحن عبر مضيق الدردنيل بسبب الدخان الكثيف.

وبحسب المحافظ، يتم مكافحة الحريق حاليا باستخدام العديد من المركبات أرضا وجوا، حيث تم نشر سبع طائرات إطفاء وست مروحيات.

يشار إلى أنه تم السيطرة على حريق غابات في جَناَق قلعة يوم الجمعة الماضي. وبحسب مديرية الغابات ، تتصدى فرق الطوارئ حاليًا لأربعة حرائق مختلفة في غرب تركيا، اثنان منها في جَناَق قلعة.