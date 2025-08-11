جروندبرج يتعهد بمواصلة دعم جهود التهدئة والتوصل لحل سلمي لأزمة اليمن

تعهد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الاثنين، بمواصلة دعم جهود التهدئة والتوصل لحل سلمي لأزمة اليمن، وذلك بعد اختتام مكتبه مشاورات لوقف إطلاق النار في البلاد.

وقال مكتب جروندبرج في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية، إنه نظم عددا من الاجتماعات التقنية الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمّان، شارك فيها ممثلون عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري التي تيسرها الأمم المتحدة.

وأضاف أن المناقشات تركزت على التخطيط والتنسيق لوقف إطلاق نار محتمل، وبحث الترتيبات الأمنية ذات الصلة، وسبل معالجة التحديات الأمنية القائمة في اليمن.

كما تمحورت المناقشات حول القضايا الأمنية ذات الأولوية، بما في ذلك آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والخيارات الممكنة لضمانات أمنية، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن المشاركين بحثوا تنفيذ وقف إطلاق نار شامل في البر والجو والبحر، كجزء من اتفاق سياسي أوسع، وتطرقت المناقشات إلى إدارة خطوط المواجهة في سياق وقف إطلاق النار، إلى جانب الترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة.

وأعلن البيان أنه تم اختتام هذه الاجتماعات التي اعتبرها استمرارا لانخراط مكتب المبعوث الأممي مع الجهات الفاعلة الرئيسية في المجال الأمني باليمن والمنطقة، لدعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية لاستئناف عملية سياسية شاملة.

ونقل البيان عن المستشار العسكري الرئيسي في مكتب جروندبرج، أنتوني هايوارد: قوله "تواصل لجنة التنسيق العسكري القيام بدور حيوي في تعزيز الثقة والحد من التوترات بين الأطراف " وأضاف: "يظل عملها أساسيًا لدعم خفض التصعيد وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام".

وختم البيان بالقول "مكتب المبعوث الخاص سيواصل توفير منصة للحوار والتنسيق عبر لجنة التنسيق العسكري، بهدف دعم جهود التهدئة والتوصل لحل سلمي للنزاع".

ويعاني اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين منذ 10 سنوات، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.