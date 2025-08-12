القبض على 3 أطفال أشعلوا النار في طفل عقب مشاجرة أمام محطة وقود بأسوان

ألقت جهود رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الرائد مصطفى البوشي معاون أول بالمركز، القبض على 3 أطفال متهمين بإلقاء بنزين على طفل وإشعال النيران به أثناء تواجده أمام محطة وقود السبع بكوم أمبو.

وترجع التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة كوم أمبو إخطارًا من مستشفى كوم أمبو يفيد بإصابة طفل إصابة بالغة بعد مشاجرة مع 3 أطفال آخرين.

وتبين من التحريات الأولية أن الأطفال الأربعة كانوا متواجدين عند محطة الوقود، وكانوا يستنشقون البنزين باعتباره مخدرًا، وبعد مشاجرة بين 3 أطفال منهم والطفل الرابع، قاموا بإلقاء البنزين عليه ما أدى إلى إصابته بشكل بالغ.

وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.

ونجح رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو في القبض على الأطفال المتهمين بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها في الحادث.