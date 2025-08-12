مفتيا مصر والقدس يؤكدان مركزية القضية الفلسطينية والتعاون العلمي المشترك

- مفتي الجمهورية: العلاقة بين مصر وفلسطين يحكمها "رحم العلم والجوار والهدف المشترك"

- مفتي القدس: مصر ودار الإفتاء المصرية تمثلان عمقًا إستراتيجيًّا ودينيًّا لفلسطين في كل المحافل





استقبل الدكتور: نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم -فضيلة الشيخ: محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، في لقاء ثنائي مؤثر على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي العاشر.

رحب المفتي بالضيف الفلسطيني ترحيبًا حارًّا، مؤكدًا أن العلاقة بين الشعبين والمؤسستين الدينيتين يحكمها "رحم العلم والجوار والهدف المشترك"، مشددًا على أهمية فتح آفاق واسعة للتعاون في المجالات العلمية والشرعية.

وفي كلمته، أشار الدكتور: نظير عياد، إلى أن القضية الفلسطينية حيَّة في فكر الجميع؛ حيث تناولها كل المتحدثين خلال جلسات المؤتمر وكأنها قضية شخصية، ما يدلُّ على عمق مكانتها في الضمير الجمعي للعالم الإسلامي، مضيفًا: "نتطلع إلى مزيد من التعاون معكم، ونحن في خدمتكم دائمًا لتعزيز أواصر التكامل والتعاون".

من جانبه، عبَّر مفتي القدس عن امتنانه لمواقف مصر الداعمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر قدَّمت -وما زالت تقدِّم- دورًا رياديًّا لا يُنسى في نصرة فلسطين.

وقال: "لسنا غرباء عنكم، وهذا الدعم التاريخي والموقف المصري المشرق يزيدنا إصرارًا على الثبات والرباط في الأرض المباركة".

وذكر أن مصر ودار الإفتاء المصرية تمثلان عمقًا إستراتيجيًّا ودينيًّا لفلسطين في كل المحافل.



