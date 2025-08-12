إعلام أمريكي: واشنطن تعمل على إنشاء ممر إنساني إلى السويداء

قال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا لإنشاء "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وذكر الموقع الأمريكي، الثلاثاء، نقلا عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، أن واشنطن تدير مسارا دبلوماسيا بخصوص مدينة السويداء، مع كل من الحكومتين الإسرائيلية والسورية بهدف فتح "ممر إنساني".

وأضاف الموقع أن الحكومة السورية أعربت للولايات المتحدة عن مخاوفها من أن تستخدم المليشيات الدرزية هذا الممر لتهريب الأسلحة.

والثلاثاء، اتفقت سوريا والأردن والولايات المتحدة، على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية، لإسناد الحكومة السورية في جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار بمحافظة السويداء، وإنهاء الأزمة فيها.

ومنذ 19 يوليو الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو الماضي.

وتنتشر في محافظة السويداء مجموعات مسلحة تتبنى توجها انفصاليا وترفض الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، أبرزها ما يعرف بـ"المجلس العسكري في السويداء"، المدعوم من حكمت الهجري، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم إسرائيلي.