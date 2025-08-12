تأجيل محاكمة متهمين بالنصب على عدد من الأجانب في التجمع

قررت جنح محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة شقيقين "يحملان الجنسية السورية"، في اتهامهما بالنصب والاحتيال على عدد من الأجانب، لجلسة 24 أغسطس المقبل.

وأحالت جهات التحقيق شقيقين يحملان الجنسية السورية في القضية رقم 13462 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات تورط المتهمين في خداع ضحايا من جنسيات مختلفة، من بينهم شخص يُدعى (علي. أ. ح)، حيث أوهماهم بامتلاك مشاريع استثمارية وهمية، وقدما عروضًا مغرية لاستثمار الأموال، مستخدمين أساليب احتيالية منظمة، واستوليا على مبالغ مالية كبيرة.

وأفادت التحريات أن الشقيقين مطلوبان في قضايا نصب مشابهة خارج مصر، وأن نشاطهما اتسم بالاحترافية في اختيار الضحايا واستغلال الثقة.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.