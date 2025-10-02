سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت البورصة هذا الأسبوع بنسبة 3.5%، كما حققت 5 قمم تاريخية في جلساتها الخمس.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع اليوم الخميس، محققة خامس مستوى تاريخي هذا الأسبوع.

ورغم المكاسب الصغيرة نسبيا اليوم إلا أن المؤشر الرئيسي واصل الزحف نحو مستوى 37 الف نقطة.

ارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.4%، ووصل إلى مستوى 36900.7 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي أمس الأربعاء بنسبة 0.3%، ووصل إلى مستوى 36769 نقطة، وهو المستوى التاريخي الرابع.

وارتفعت في جلسة الثلاثاء، محققة مستوى تاريخي جديد وثالث، في 3 جلسات.

ارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.77%، ووصل إلى مستوى 36670.08 نقطة.

وارتفعت البورصة المصرية في جلسة الإثنين، وحققت مستوى تاريخي جديد لليوم الثاني، لكن بمكاسب أقل من جلسة الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.62%، ووصل إلى مستوى 36391 نقطة.

وارتفعت البورصة المصرية في جلسة الأحد بصورة ملحوظة، وحققت مستوى تاريخي جديد.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.4%، ووصل إلى مستوى 36166.1 نقطة، وكان المستوى القياسي السابق عند 36109 نقطة.

جاء هذا المستوى القياسي بعد تحركات عرضية بين مستوىي 35 و 36 ألف نقطة لمدة تزيد عن 4 أسابيع بعد تحقيق عدة قمم قياسية في مدة زمنية قصيرة.

وكانت البورصة تتأرجح مابين الارتفاع والانخفاض لمدة 3 أسابيع بشكل يومي تقريبا.

ارتفعت البورصة المصرية الأسبوع الماضي بنسبة تقل عن 1%، وتقارب نسبة الهبوط يوم الخميس، إذ تراجعت بنحو 0.77%، وخسرت في جلسات الأسبوع الخمس 0.76%، رغم الارتفاع الملحوظ جلسة الاربعاء.

وبارتفاع اليوم، تصل مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام إلى 24.08%.