منظمة الصحة العالمية: أكثر من 5 آلاف فلسطيني خضعوا لبتر أطراف خلال حرب غزة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن أكثر من 5000 فلسطيني اضطروا للخضوع لبتر أطراف خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت المنظمة العالمية أن آلاف المصابين في غزة سيحتاجون إلى رعاية ودعم تأهيلي لسنوات قادمة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت أن نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون إصابات غيرت حياتهم بينهم طفل من كل 4 مصابين.

في السياق ذاته، قالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية إن 53 شهيدا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق عديدة في القطاع.

وأضافت المصادر أن 5 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي، و5 إلى الأهلي المعمداني، و1 إلى مستشفى العودة، و13 إلى مستشفى الأقصى، و29 إلى مستشفى ناصر.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، قتلت قوات الاحتلال 66,225 مواطنا في القطاع أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصابت 168,938 آخرين، وذلك وفقا لآخر حصيلة صدرت عن مستشفيات القطاع.