أمريكا: سلطات الهجرة توسع حملاتها في ولاية نورث كارولينا

قالت رئيسة بلدية عاصمة ولاية نورث كارولينا الأمريكية إن سلطات الهجرة الاتحادية ستوسع إجراءاتها التنفيذية في الولاية لتشمل مدينة رالي ابتداء من يوم الثلاثاء، بينما يواصل عناصر الجمارك وحماية الحدود عملياتهم في شارلوت بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت اعتقال أكثر من 130 شخصا في تلك المدينة.

وأوضحت العمدة جانيت كاول يوم الإثنين إنها لا تعرف حجم العملية أو مدة بقاء العناصر. ولم تدل سلطات الهجرة بأي تصريحات حول الأمر. وأضافت المسؤولة الديمقراطية في بيان أن معدلات الجريمة في رالي هذا العام أقل من العام الماضي، وأن السلامة العامة تمثل أولوية لها وللمجلس البلدي.

وقالت كاول في بيانها: "أطلب من سكان رالي أن يتذكروا قيمنا ويحافظوا على السلام والاحترام وسط أي تحديات قادمة."

وذكر مسؤول اتحادي يوم الإثنين إن عناصر الهجرة الأمريكية اعتقلوا أكثر من 130 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع في حملة أمنية بمدينة شارلوت، كبرى مدن نورث كارولينا.