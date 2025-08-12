إحالة 3 متهمين لمفتي الجمهورية بتهمة استدراج وقتل شخص في طوخ بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، إحالة 3 متهمين "ربة منزل وزوجها وشقيقه"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه، لاتهامهم باستدراج شخص بواسطة المتهمة الأولى، وقيام باقي المتهمين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "فرد خرطوش، وعصا خشبية وماسورة حديد ولاصق بلاستيكي وأحبال، وجوال بلاستيكي، ومادة مخدرة"، وقتله، وإلقاء جثته بأحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الرابع من دور سبتمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 32862 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3366 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين الأول والثاني والثالث، خطفوا بالتحيل المجني عليه "عبد الرحمن أحمد عبد الله عبد القوي"، بأن قاموا بالاتفاق فيما بينهم على قيام المتهمة الأولى بمهاتفة المجني عليه مستغلين بذلك سبق علاقته بها، واستدراجه، قاصدين من ذلك إقصاءه عن أعين ذويه.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وأدوات "عصا خشبية، ماسورة حديد، لاصق بلاستيكي، أحبال، جوال بلاستيكي، مادة مخدرة"، وعقب استدراجهم له إلى مسكنهم إثر اتفاق سابق بينهما لتنفيذ مخططهم بقتله.

وما إن وصل حتى اصطحبته المتهمة الأولى إلى غرفة نومها مقدمة له ما أعده المتهم الثاني من طعام وشراب عقب وضعه بهما مادة مفقدة للوعي مقنعة المجني عليه لتناولهما، حال كون المتهمين الثاني والثالث كل منهما مختبئ بالغرفة المجاورة لها، فظلا بها حتى علت أصوات الأذان فدلفا عليه وبادراه بعدة ضربات مستخدمين في ذلك أدوات "عصا، ماسورة".

وتابع أمر الإحالة، أنه كممت المتهمة الأولى فاه المجني عليه، فكبلاه الثاني والثالث وأحكما وثاقه مستخدمين في ذلك أداة لاصق بلاستيكي، بينما أشهر المتهم الثاني في مواجهته السلاح الناري آنف البيان وكال له ضربة به على رأسه، ثم قام بتطويق عنقه مستخدمًا في ذلك أداة (حبل) حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه.

كما أن المتهمين عزموا على التخلص من جثمانه مستعينين بالمتهم الرابع ناقلين جثمان المجني عليه ملقين به في أحد المجاري المائية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، إلى أن المتهمين سرقوا المنقولات "هاتف محمول، مبلغ نقدي"، المبين وصفًا وقدرًا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلًا عقب ارتكاب جريمتهم المار بيانها بإزهاق روحه، حيث قام المتهم الثاني بالاستيلاء على متعلقاته لإخفاء هويته حال تواجد المتهمين الأولى والثالث على مسرح الواقعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهم الرابع أعان المتهمين الأولى والثاني والثالث على الفرار من وجه القضاء، وذلك بإخفاء أدلة الجريمة، بأن قام بنقل جثمان المجني عليه عبد الرحمن أحمد عبد الله عبد القوي، مستخدمًا السيارة قيادته، وإلقاءه بأحد المجاري المائية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أخفى جثمان المجني عليه بنقله بالسيارة وإلقائه في المجاري المائية.



