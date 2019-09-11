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محافظ بورسعيد: نهتم بدعم التعليم الفني وخلق كوادر مدربة

عادل الغضبان محافظ بورسعيد
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
محسن عشري
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 10:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 10:17 م

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه هناك اهتمامًا بدعم التعليم الفني للشباب، وذلك في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من توسعات صناعية واستثمارية تحتاج مزيد من الأيدى العاملة.

ووجه الغضبان، خلال جلسة برلمانية للشباب، بضرورة التدريب العملي في المصانع أثناء فترة الدراسة للطلاب لتوفير لهم العائد المادي والخبرة، وذلك في إطار التخفيف على الأسرة أعباء وتكاليف الدراسة.

وأوضح أن التعليم الفني هو أساس تأهيل الكوارد التي تنشئ المجتمعات الصناعية والعمرانية، معربًا عن فخره بوجود شباب قادر على العمل والإنتاج وخدمة بلاده.


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