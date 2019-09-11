السلطات العراقية تعتقل 78 شخصا بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية خلال احتفالات عاشوراء

أعلنت السلطات العراقية، صباح الأربعاء، اعتقال 78 شخصًا بتهمة التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، خلال احتفالات عاشوراء، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.