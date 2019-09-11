 السلطات العراقية تعتقل 78 شخصا بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية خلال احتفالات عاشوراء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات العراقية تعتقل 78 شخصا بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية خلال احتفالات عاشوراء

القوات العراقية
القوات العراقية
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 12:37 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 12:37 م

أعلنت السلطات العراقية، صباح الأربعاء، اعتقال 78 شخصًا بتهمة التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، خلال احتفالات عاشوراء، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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