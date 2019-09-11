طرح النجم رامي صبري، أمس الثلاثاء، كليب أغنيته "وبقابل ناس"، وهي ضمن أغنيات ألبومه الجديد "فارق معاك"، والذي قام بتصويرها مع المخرج هادي الباجوري، وهي كلمات أحمد على موسي، ألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل.

وكان ألبوم "فارق معاك"، استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه حيث تصدر مؤشرات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلًا عن تصدره الألبومات عبر موقع "آي تيونز"، في أول تعاون يجمعه مع شركة "نجوم ريكوردز"، ويضم الألبوم 12 أغنية، هم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

وتعاون صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء منهم أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامي صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن هما "وعجبي"، و"فارق معاك".