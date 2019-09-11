 ارتفاع نسبة اكتظاظ السجون في غانا عن المعدل الطبيعي - بوابة الشروق
الأربعاء 11 سبتمبر 2019 7:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

ارتفاع نسبة اكتظاظ السجون في غانا عن المعدل الطبيعي

أكرا - أ.ش.أ
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 6:50 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 6:50 ص

كشف مدير السجون في غانا فيتاليس أييه أن نسبة اكتظاظ السجون بلغت 49ر55% ، موضحا أن عدد النزلاء بلغ حاليا 15 ألفا و461 سجينا بدلا من 9 آلاف و945 سجينا كقدرة استيعابية قياسية للسجون.

وأعرب فيتاليس -في مقابلة مع صحيفة (جانيان تايمز) في أكرا- عن قلقه إزاء الوضع الراهن، مؤكدا أن هذا يعزز العدوى وانتشار الأمراض المعدية والتلوث وسوء الصرف الصحي من بين أمور أخرى.

وأورد بعض العوامل المساهمة في الازدحام في سجون البلاد منها الأحكام المشددة وعدم وجود عقوبة بديلة مثل خدمة المجتمع.

وحث فيتاليس المواطنين على عدم وصم المدانين السابقين بل قبولهم في المجتمع قائلا: "عندما نتخلى عنهم في المجتمع ، يشعرون بالرفض ويعودون إلى نفس الجرائم التي ارتكبوها".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك