محافظ البحر الأحمر يناقش تطوير سوق السمك بالغردقة

ناقش اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر اليوم الأربعاء، مشروع تطوير سوق السمك "حلقة السمك" بمدينة الغردقة، في خطوة تهدف إلى التطوير الحضاري وتحسين الرؤية البصرية والذهنية لمدينة الغردقة الساحلية.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع على ضرورة تطوير سوق السمك بمدينة الغردقة على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية تناسب طبيعة المنطقة، حيث يقع سوق السمك بين مارينا الغردقة السياحي ومسجد الميناء الكبير.

وأضاف عبد الله بضرورة عمل منطقة خدمات كاملة بالسوق حتي يتم توفير الخدمة كاملة لاهالينا بالسوق من عمل محال بيع خضروات، إضافة إلى أفران للأسماك ومحال للتنظيف، وتزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك طاولات جاهزة لاستقبال العائلات التي تود تناول وجبات الغداء بالسوق لتكون هذه الطاولات علي البحر مباشرة، مما يجعله مزارًا سياحيًا يضاف ضمن البرامج السياحية لزائري البحر الأحمر سواء من السياح الأجانب أو المصريين.