نتنياهو: اتفاق البحرين مع إسرائيل على دعم العلاقات عهد جديد للسلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق البحرين على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل إن الاتفاق "عهد جديد للسلام".

وقال نتنياهو في بيان نشرته "رويترز": "لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن يستثمر السلام فينا، وسيجلب استثمارات كبيرة حقا إلى اقتصاد إسرائيل، وهذا مهم للغاية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن بدء العلاقات الرسمية بين البحرين وإسرائيل.

وغرد ترامب: "إنجاز تاريخي آخر اليوم، اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق سلام، ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!".