محافظ الفيوم: أصبحنا نتخطى 1500 طلب تصالح يوميا

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يسير بصورة جيدة جدًا في المحافظة، مشيرًا إلى تخطي 1500 طلب يومي.



وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه تم التقدم بأكثر من 35 ألف طلب تصالح بالفيوم حتى الآن، قائلا إن قانون التصالح بوابة للمواطن حتى يكون تحت مظلة قانونية.



وأشار إلى تخفيض نسب رسوم التصالح في الفيوم، بعد إعادة النظر في التسعير بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.



وأشاد بجدية الحكومة المصرية في التعامل مع ملف مخالفات البناء والتعديات، معقبًا: «ماكنش ينفع يبقى حد ساكن سنة 2020 في عقار مخالف».



ولفت إلى تقديم محافظة الفيوم لإجراءات التصالح، مشيرًا إلى الاتفاق مع البنك الأهلي لصرف قروض لتموبل رسوم التصالح لبعض المخالفين.