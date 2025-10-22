فون دير لاين تدعو لخفض الضرائب على الكهرباء

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إلى خفض الضرائب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي لتحسين التنافسية والتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.

وقالت فون دير لاين في خطاب في البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية: "تتصاعد الضرائب على الطاقة مجددا، بينما تنخفض تكاليف الطاقة".

وأضافت: "انظروا إلى الضرائب التي تدفعها صناعتنا في الكهرباء. إن هذه الضرائب تبلغ 15 ضعف الضرائب على الغاز، وهذا ليس مقبولا".

وأوضحت فون دير لاين أن الصناعة في الاتحاد الأوروبي تدفع في المتوسط ضرائب بنسبة 34 % على الطاقة، بينما تدفع المنازل في المتوسط 42 %.

وحثت رئيسة المفوضية أيضا على استثمارات إضافية في التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة في التكتل المؤلف من 27 دولة.

وأشارت إلى أن: "أرخص أسعار الطاقة توجد في الدول التي تنتج كمية وفيرة من الطاقة منخفضة الكربون، سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح أو طاقة كهرومائية أو حرارية أرضية أو نووية".