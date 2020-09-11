«الهجرة» تبحث تدريب الشباب على أنظمة العمل عن بُعد والوظائف الإلكترونية

مكرم: نسعى لجعل "مراكب النجاة" نموذجًا أمثل للتجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية





بحثت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الوفد المرافق له، ومنجستاب هايلي مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة والوفد المرافق له، أمس الجمعة، سبل التعاون المشترك بشأن تدريب عدد من الشباب بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، على أنظمة العمل عن بعد أو ما يعرف بـ"الوظائف الإلكترونية" في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وأكدت مكرم، في بيان صحفي أمس، ضرورة تدشين خطة عمل جماعية، للسعي نحو زيادة عدد المتدربين من الشباب في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من هؤلاء الشباب من برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الثلاث جهات.

وقال مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، صابر سليمان، إن الظرف الذي تمر به كافة دول العالم والمتمثل في أزمة تفشي وباء كورونا، فرض بعض المتغيرات على سوق العمل دوليًا حيث أصبح هناك اتجاه نحو أنظمة العمل عن البعد أو الوظائف الإلكترونية، لذلك كان لابد أن ينعكس ذلك على البرامج التدريبية المقدمة الآن تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، موصيًا بأن يتم التعاون والتنسيق مع رجال الأعمال والشركات لعرض فرص العمل الإلكترونية المتاحة لديهم على الشباب المتدربين.

من جهته، رحب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بمقترح زيادة أعداد المتدربين من شباب المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا تسخير كافة إمكانيات الأكاديمية لخدمة الوطن في كل المجالات.

ومن ناحيته، أثنى منجستاب هايلي مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، على التعاون البناء مع وزارة الهجرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأبدى استعداد البرنامج لتدريب الشباب في محافظات الهجرة غير الشرعية على الوظائف الإلكترونية وأنظمة العمل عن بُعد باعتبارها أصبحت مطلوبة في سوق العمل الآن في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة عالميًا بسبب تفشي وباء كورونا، ومن بين هذه الوظائف: التسويق والمبيعات عن بُعد أو العمل في مراكز الاتصالات وخدمة العملاء عبر الإنترنت.

وقدم وفد برنامج الغذاء العالمي عرضًا توضيحيًا عن ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الهجرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والخطة المستقبلية لعام 2020/2021، وكذلك مع الأكاديمية العربية في مجال تأهيل اللاجئين وبناء قدراتهم على أرض مصر، فضلا عن الإشارة إلى قرب إصدار ما يعرف بـ "دليل التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية".

كما تم الاتفاق بين كافة الأطراف على التنسيق بشأن توقيع بروتوكول تعاون لزيادة عدد المتدربين في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية على الوظائف الإلكترونية وفرص العمل عن بُعد، وعلى طرح "دليل التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية" عقب إصداره، عبر موقعي وزارة الهجرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، علاوة على إتاحته على تطبيق الهاتف الخاص بالوزارة "كلم مصر".