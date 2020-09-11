الثنائي سواريس وبافيتش يحرزان لقب زوجي الرجال في فلاشينج ميدوز

أحرز الثنائي برونو سواريس وماتي بافيتش لقبهما الأول في منافسات زوجي الرجال ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى بفوزهما على الثنائي المكون من الكرواتي نيكولا ميكتيتش والهولندي ويسلي كولهوف 7 / 5 و6 / 3 اليوم الخميس في نهائي زوجي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

وكانت الشراكة بين البرازيلي سواريس والكرواتي بافيتش بدأت قبل 15 شهرا قبل أن يتوجا اليوم هذه الشراكة بالفوز على الثنائي المصنف الثامن للبطولة في مباراة استغرقت 90 دقيقة فقط.

وأصبح بافيتش ، المصنف الأول على العالم سابقا في منافسات زوجي الرجال، أول لاعب كرواتي يفوز بلقب الزوجي في فلاشينج ميدوز منذ أن نجح مواطنه نيكولا بيليتش في ذلك عام 1970 .

وفي المقابل ، توج سواريس اليوم بلقبه الثاني في فلاشينج ميدوز حيث سبق له الفوز بلقب الزوجي مع زميله البريطاني جيمي موراي في 2016.