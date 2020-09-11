 الصحة الأردنية: 197 إصابة بكورونا و103 حالات شفاء - بوابة الشروق
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الصحة الأردنية: 197 إصابة بكورونا و103 حالات شفاء

أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 8:48 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 8:48 م

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 206 حالات جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ في الأردن، اليوم الجمعة، منها 197 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2945.

وصرحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن الحالات الجديدة هي 197 حالة محليّة في محافظات عمّان والبلقاء والكرك وإربد والزرقاء ومأدبا، و9 حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 103 حالات شفاء توزعت كما يلي: 13 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و90 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.

ولفتت إلى إجراء 18 ألفا و7 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 959 ألفا و25 فحصا.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة بشكل غير مسبوق، إلى اتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصا.

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