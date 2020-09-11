كوشنر: اتفاق إسرائيل والبحرين يشمل فتح سفارتين

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن اتفاق إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن بدء العلاقات الرسمية بين البحرين وإسرائيل.

وغرد ترامب: "إنجاز تاريخي آخر اليوم، اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق سلام، ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!".

كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وأكد البيان أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول، بحسب ما ذكر البيان.

كما أشاد الطرفان بدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لشجاعته في 13 أغسطس 2020، في الإعلان عن قيام علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.