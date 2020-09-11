بوتاس يحقق أفضل زمن في التجربة الأولى لسباق جائزة توسكان الكبرى

حقق فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة توسكان الكبرى المقرر بعد غد الأحد على مضمار موجيلو الإيطالي ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

واحتل تشارلز لوكلير سائق فيراري المركز الثالث لينعش أمال الفريق الإيطالي الذي يتأهل لخوض السباق رقم ألف في تاريخه بفورمولا-1 .

وحقق بوتاس أفضل زمن للفة على مضمار موجيلو البالغ طوله 5245 مترا والمملوك لفيراري، مسجلا دقيقة واحدة و879ر17 ثانية، وتلاه ماكس فيرستابن سائق ريد بول بفارق 048ر0 ثانية فقط.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، متصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم، في المركز الرابع خلف لوكلير الذي أثار التفاؤل بفريق فيراري وخفف أثار صدمته إثر نتائجه الكارثية في سباق الجائزة الكبرى الإيطالي الذي أقيم يوم الأحد الماضي.

أما سيبستيان فيتيل، السائق الآخر لفريق فيراري والذي جرى الإعلان أمس الخميس عن تعاقده مع فريق أستون مارتين لينضم إليه اعتبارا من الموسم المقبل، فقد احتل المركز الثالث عشر في التجربة الأولى.

ويحتضن مضمار موجيلو أحد سباقات فورمولا-1 للمرة الأولى، وذلك ضمن منافسات الموسم الذي شهد تغييرات كبيرة على جدول منافساته بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واحتل بيير جاسلي، المتوج بسباق إيطاليا يوم الأحد الماضي، المركز الخامس في التجربة بسيارة فريق ألفا توري، وتلاه استيبان أوكون سائق رينو في المركز السادس.

وتقام التجربة الحرة الثانية في وقت لاحق اليوم الجمعة بينما تقام التجارب الرسمية غدا السبت لحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق الأحد.