تيسلا تعتزم بدء شحن سيارات صنعتها الصين إلى أوروبا وآسيا

تعتزم شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية شحن سيارات صنعت في مصنعها "شنغهاي جيجافاكتوري" إلى أسواق أخرى في آسيا وأوروبا، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة.

ومن المرجح تسليم كميات ضخمة من سيارات "تيسلا" من طراز ثري إس ، المصنوعة في الصين، خارج البلاد في الربع الرابع من العام، طبقا للمصادر،التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن التفاصيل خاصة.

وتشمل الأسواق المستهدفة سنغافورة واستراليا ونيوزيلندا بالإضافة إلى أوروبا، حيث يتعين أن ينتظر العملاء حاليا بدء تسليم سيارات "تيسلا" من شحنات أمريكية في نهاية هذا العام أو أوائل عام 2021، وفقا للمصادر .

وتعزز أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم الإنتاج.

كانت شركة "جنرال موتورز" للسيارات قد ذكرت هذا الأسبوع أنها سوف تستحوذ على حصة أسهم قيمتها ملياري دولار في شركة "نيكولا كورب" للشاحنات الكهربائية.

ورفض ممثل عن شركة "تيسلا" في الصين التعليق.