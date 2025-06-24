 ترامب: لست راضيا عن إسرائيل.. ولا يروق لي خرقها وقف إطلاق النار مع إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: لست راضيا عن إسرائيل.. ولا يروق لي خرقها وقف إطلاق النار مع إيران

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 2:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 2:26 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «الأوضاع في الشرق الأوسط تتحسن»، مطالبًا إسرائيل بـ«الهدوء».

وأضاف في تصريحات إعلامية قبل مغادرته لحضور قمة الناتو في لاهاي، اليوم الثلاثاء: «نريد من إسرائيل أن تهدأ، ومن وجهة نظري، كلا الطرفين انتهكا وقف إطلاق النار».

وأشار إلى أن إسرائيل ألقت مجموعة قنابل غير مسبوقة على إيران، رغم إعلان وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه «ليس سعيدًا بذلك».

وواصل: «لا يروق لي ما قامت به إسرائيل، قلت 12 ساعة، ولا يمكن لإسرائيل قصف إيران، أنا ممتعض من تل أبيب أكثر من أي طرف آخر، وربما قاموا بذلك (القصف) عن طريق الخطأ».

واختتم تصريحاته، قائلًا: «لدينا بلدان يتقاتلان لفترة طويلة وبشدة ولا يعلمون ما يقومون به البتة».

وفي سياق متصل، نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن عدم تدمير مواقع إيران النووية بالكامل، مشيدًا بجهود سلاح الجو الأمريكي في إصابة الأهداف بدقة.

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