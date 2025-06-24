إصابة 3238 إسرائيليا جراء الرد الصاروخي الإيراني منذ 13 يونيو: 23 في حالة خطيرة و111 متوسطة

أصيب 3 آلاف و238 إسرائيليا جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية التي نفذتها طهران ردا على عدوان تل أبيب عليها.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، في بيان مكتوب حصلت الأناضول على نسخة.

وقالت الوزارة إن 3 آلاف و238 إسرائيليا أصيبوا بالهجمات الصاروخية الإيرانية بينهم 23 في حالة خطيرة و111 في حالة متوسطة.

وذكرت الوزارة أن معطياتها تغطي الفترة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران في 13 يونيو الجاري حتى صباح الثلاثاء.

وأضافت: "خلال الليل وصباح اليوم، وصل إلى المستشفيات عن طريق نجمة داوود الحمراء وبشكل مستقل 116 مصابًا بينهم 3 إصابات متوسطة، و107 إصابات طفيفة، 5 حالات هلع، وحالة واحدة قيد التقييم الطبي، لم يُحدَّد وضعها بعد".

وأردفت: "منذ بدء عملية "الأسد الصاعد"، استقبلت المستشفيات عن طريق نجمة داوود الحمراء وبشكل مستقل 3238 مصابًا بينهم 23 في حالة خطيرة، 111 في حالة متوسطة، 2933 في حالة طفيفة، 138 حالة هلع، و30 حالة لم يُحدَّد وضعها بعد".

وتابعت: "حتى الآن، تم تسريح معظم المصابين، ويتلقى العلاج حاليًا في المستشفيات 99 مصابًا، بالإضافة إلى 109 مصابين في غرف الطوارئ".

ولم تشر وزارة الصحة إلى عدد القتلى ولكن هيئة البث الرسمية تشير إلى مقتل 29 إسرائيليا في الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وفي 13 يونيو شنت إسرائيل - بدعم أمريكي - عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق.