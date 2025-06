جوتيريش يدعو إسرائيل وإيران إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

رحب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وحث في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إسرائيل وإيران على الالتزام بوقف إطلاق النار».

وأضاف: «يجب أن يتوقف القتال، لقد عانى شعبا البلدين كثيرًا بالفعل، وآمل التوصل إلى اتفاقات مماثلة بشأن الصراعات الأخرى في المنطقة».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».

I very much welcome President Trump’s announcement of a cease-fire between Israel and Iran.



I urge the two countries to respect it fully.



The fighting must stop.



The people of the two countries have already suffered too much.



It is my sincere hope that this ceasefire can…