مقتل نائب رئيس جهاز الاستخبارات الإيراني في هجوم إسرائيلي أمس

أفادت وكالة «فارس» للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بمقتل نائب رئيس جهاز الاستخبارات الإيراني علي رضا لطفي، في هجوم إسرائيلي، أمس الاثنين.

وزعم مسئول إسرائيلي لصحيفة «جيروزالم بوست» قبل ساعات، أن المئات من عناصر الحرس الثوري قتلوا في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من طهران، الاثنين.

وبحسب قناة «إيران إنترناشيونال»، استهدفت إسرائيل في هذا اليوم عددًا من المواقع التابعة للحرس الثوري والباسيج وقوات الشرطة في طهران.

وأعلنت إسرائيل أيضًا أن المعدات التابعة لقوى الأمن الداخلي والحرس الثوري، تضررت في هذه الهجمات.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».