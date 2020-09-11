مصرع طالب أسفل عجلات قطار في المراغة بسوهاج

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لقى طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، تحت عجلات قطار، أثناء عبوره مزلقان قرية شندويل البلد بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج حال غلقه.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء استقلال ياسر أشرف أحمد، البالغ من العمر 19 عامًا، دراجة بخارية وعبوره مزلقان قرية شندويل البلد أثناء غلقه لمرور القطار رقم 2591 مكيف "أسوان – القاهرة"، اصطدم به القطار المشار إليه، ما نتج عنه مصرعه أسفل عجلات القطار في الحال.

وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المراغة المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.