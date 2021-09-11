الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 151 عنصرا من الجيش الحكومي بمعارك في مأرب اليمنية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، مقتل وإصابة 151 شخصاً وصفتهم بـ"مرتزقة تحالف العدوان"، في إشارة إلى قوات الجيش اليمني الحكومي، بمعارك في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال يحي سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان صحفي إن "قواتنا حررت خلال المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين، مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1200 كم مربع من مديريتي رحبة وماهلية في مأرب".

وأشار سريع إلى أن طيران التحالف شن خلال العملية، 37 غارة جوية "محاولاً إعاقة قواتنا عن استكمال مهمة التحرير والتطهير".

وأكد المتحدث أن قواتهم ستواصل عملياتها العسكرية "في التصدي لتحالف العدوان(التحالف العربي) والدفاع عن البلد".

ويشهد محيط محافظة مأرب مواجهات متقطعة، بين الجيش مدعوم بقوات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، تخلف في العادة قتلى وجرحى من الجانبين.

وبدأ الحوثيون هجومهم الكثيف على مأرب، منذ مطلع العام الجاري، في محاولة للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والخاضعة لسيطرة الجيش الحكومي.