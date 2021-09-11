سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان: مستعدون لدعم السياسات المستدامة لتحسين أحوال اللبنانيين

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم السياسات المستدامة لحكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من أجل تحسين أحوال اللبنانيين، وذلك في ظل الأزمات المركبة التي تمر بها البلاد على كافة الأصعدة.



وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان رالف طراف في تصريح له اليوم السبت، أن إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي يتيح الفرص للمضي قدما في عملية الإصلاح مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ لبنان من أزمته.



وأضاف طراف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم السياسات المستدامة لتحسين وضع المواطنين.



وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل قد رحب أمس بتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، معتبرا أن إعلان الحكومة هو مفتاح لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية، وتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، والتحضير للانتخابات المرتقبة العام المقبل.



جدير بالذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد وقعا أمس مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم أربعة وعشرين وزيرا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي امتد لـ 13 شهرا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في العاشر من شهر أغسطس الماضي في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري، لتستمر الحكومة في أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان.