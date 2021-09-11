شدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تقديم الخدمات العلاجية لأي إنسان وعلى أي مستوى.

وقال خلال جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل" ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت: "بقالي سبع سنين مش قادر أقدم هذا الحق.. استهدفت بمبادرات لحل قضايا بعينها مثل فيروس سي والكشف عن الأمراض السارية وغير السارية وغيرها".

وأضاف: "المفروض النظام يحل مشكلات الدولة.. نحن ننتقد ذاتنا وأمناء مع أنفسنا.. كلامي مخلص أمين شريف فاهم وواع، وهذا الوعي أحد أهم قضايا حقوق الإنسان في بلدنا وفي العالم".

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.