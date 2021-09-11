كشف ملابسات فيديو قيام شباب بالرقص خالعين ملابسهم وكسر لمض نيون

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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يقوم خلاله أحد الأشخاص باستخدام طبلة بفرح وقيام مجموعة من الشباب بالرقص حوله خالعين ملابسهم.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام (أحد الأشخاص) باستخدام طبلة بأحد الأفراح، وقيام مجموعة من الشباب بالرقص حوله خالعين ملابسهم من الجزء العلوى على أرض بيضاء، وادعاء مصور الفيديو بأن الفيديو بأحد الأفراح بإحدى المناطق بالجيزة، وقيام المذكورين بالرقص بكسر لمض نيون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخص مستخدم الطبلة، واعترف بحدوث الواقعة منذُ سنة بأحد الأفراح بمنطقة أخرى بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.