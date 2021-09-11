 الزعيمة اليمينية الفرنسية مارين لوبان تتنحى عن منصبها كرئيسة لحزب التجمع - بوابة الشروق
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الزعيمة اليمينية الفرنسية مارين لوبان تتنحى عن منصبها كرئيسة لحزب التجمع

د ب أ
نشر في: السبت 11 سبتمبر 2021 - 9:47 م | آخر تحديث: السبت 11 سبتمبر 2021 - 9:47 م

من المقرر أن تتنحى غدا الأحد مارين لوبان الزعيمة اليمينية الشعبوية الفرنسية مؤقتا عن منصبها كرئيسة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المعارض غدا لإتاحة مزيد من الوقت لها للقيام بحملات انتخابية.

وتخوض لوبان انتخابات الرئاسة الفرنسية العام المقبل ضد منافسها الرئيسي إيمانويل ماكرون. وكانت قد خسرت بالفعل مرة واحدة أمام ماكرون ، في عام 2017.

ومن أجل تكريس المزيد من الوقت للتحضير للانتخابات، فمن المتوقع أن تسلم لوبان قيادة حزب التجمع الوطنى اليمينى مؤقتًا لنائب رئيسة الحزب جوردان بارديلا.

قادت لوبان حزب التجمع الوطنى، الذى كان معروفا باسم الجبهة الوطنية حتى عام 2018 وذلك منذ عام 2011 ، عندما حلت محل والدها، جان ماري لوبان، الذي قاد الحزب لعقود.

تتركز الآمال في الحزب اليميني المتطرف الآن على بارديلا، الذى يبلغ من العمر 26 عامًا غدا الأحد، وهو عضو في البرلمان الأوروبي منذ عام 2019.

 

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