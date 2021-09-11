قال العقيد محمد أبو ستيت عميد لاعبى العالم فى رياضة الكيك بوكسينج، إن بطولة العالم تنطلق في ١٥ سبتمبر الجاري، وستشهد منافسة قوية بين أبطال العالم، موجهًا الدعوة للجماهير لدعم الفريق المصري الذي سيخوض المنافسات بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وأضاف خلال لقائه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، مساء الجمعة، إنّ ابنه أيضًا من لاعبى الكيك بوكسينج وسيشارك فى نفس البطولة، كما أنّ أبناءه الثلاثة يلعبون هذه الرياضة أيضًا.

وعن أصعب التحديات التي واجهها، أجاب: "واجهت تحديات كبيرة وأنا لست نمبر وان لكني أتمتع بمحبة الناس".

ووجه رسالة للشباب متمنيا لهم التوفيق من الله، لكنه أكد أن الاجتهاد والسعي هو الأهم مع بذل أقصى طاقة لإسعاد أسرهم ورفع علم الوطن في المحافل الدولية.