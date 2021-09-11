بنك مصر يقدم باقة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة «عيد الفلاح»

تعزيزا لجهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى، يشارك بنك مصر فى فعالية الشمول المالى خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2021، وذلك احتفالا بـ «عيد الفلاح» تحت رعاية البنك المركزى المصرى، ويأتى ذلك ايمانا من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالى والذى يهدف إلى تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التى تلبى احتياجاتهم المختلفة منها على سبيل المثال؛ حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان، وحرص البنك بمناسبة «عيد الفلاح» على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التى تخدم جميع العملاء.

ومن أبرز المزايا والعروض المجانية التى يوفرها البنك خلال تلك الفعالية تتمثل فى فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفورى أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفورى مجانا، بالنسبة للعملاء الأقل من 16 عاما يتم الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما ضمن برنامج الشباب، وبالنسبة للعملاء من سن 16 عاما إلى 30 عاما يتم فتح الحسابات مع إصدار بطاقة الخصم الفورى الممنوحة ضمن برنامج الشباب مجانا، كما يمكن للعملاء من سن 21 عاما إلى 30 عاما أيضا الحصول على بطاقة ائتمانية يتم تحديد نوعها وفقا للحد الائتمانى الممنوح للعميل والسياسة والشروط الائتمانية للبنك، أما بالنسبة للعملاء مستخدمى تطبيق محفظة بنك مصر الالكترونية يتم استرداد 20 % من الحركة المالية الأولى مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك، هذا ويحرص البنك خلال هذه الفعاليات على التواجد خارج فروعه والترويج لمنتجاته تحت مظلة الشمول المالى، والوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التى تبعد عن المراكز الرئيسية والتى يقل فيها تواجد مقدمى الخدمات المالية المصرفية.

ويحرص بنك مصر دائما على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالى من خلال المشاركة فى العديد من المبادرات والبروتوكولات التى من شأنها خدمة أفراد المجتمع، وخاصة تلك المبادرات التى يطلقها البنك المركزى المصرى وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالى التى تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والوصول لجميع فئات المجتمع بغرض دمجهم فى النظام المالى الرسمى، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الاعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر مما يساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى ورفع مستوى معيشة الافراد.