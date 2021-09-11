الإسماعيلي يخطط لاستعادة أنطوي ويبحث إعارة مجدي

أبدى مسؤولو نادي الإسماعيلي رغبتهم في استعادة المهاجم جون أنطوي، من فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينوي نادي الإسماعيلي مخاطبة فريق بيراميدز لمعرفة شروطه المالية بشأن رحيل جون أنطوي، لا سيما أنه أحد أهم الأسماء المطلوبة في قلعة الدراويش لتعويض رحيل فخر الدين بن يوسف إلى نادي بيراميدز، مع احتمالية رحيل النامبي بينسون شيلونجو في الميركاتو الصيفي.

ويعاني جون أنطوي من الجلوس على دكة البدلاء مع نادي بيراميدز، وأصبحت فرص مشاركته في تشكيل الفريق الأساسي في منتهى الصعوبة بعد التعاقد مع فخر الدين بن يوسف من الإسماعيلي في وجود مهاجمين آخرين مثل دودو الجباس ومحمود وادي وإبراهيم عادل.

ولعب جون أنطوي في صفوف الدروايش في الفترة من 2012 حتى 2015، وتمكن من إحراز 5 أهداف في الموسم الأول و12 هدفًا في الموسم الثاني، ثم رحل في موسم 2015 إلي الشباب السعودي وعاد بعدها للانضمام للأهلي موسم 2016.

على جانب آخر يبحث مسؤولو الإسماعيلي إعارة محمد مجدي حارس الفريق خلال الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس فريق الجونة، وظه مجدي بمستوى متواضع الموسم المنصرم مما دفع مسؤولي للتفكير في إعارته قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.