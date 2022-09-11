ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى 10 بنوك محلية، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، حيث ارتفع سعر الدولار في البنك المركزى المصري بنحو 3 قروش ليسجل نحو 19.28 جنيه للشراء و19.38 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.25 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس

كما زاد سعر العملة الأمريكية فى بنكي الأهلي المصري، ومصر، بنحو 3 قروش ليسجل نحو 19.29 جنيه للشراء، و19.35جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.26 جنيه للشراء، و19.32جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات أمس.

كما ارتفع سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، بنحو 3 قروش ليسجل نحو 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.28 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

وارتفعت العملة الخضراء فى البنك العربي الأفريقي، وبنك قناة السويس بنحو 3 قروش لتسجل 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

وزاد الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 3 قروش أيضا ليسجل 19.34 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.31 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

كما صعد الدولار في بنك البركة بنحو 4 قروش ليسجل 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.20 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

كما ارتفع الدولار فى بنك كريدي أجريكول 3 قروش أيضا ليصل إلى 19.30 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.27 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري للشهر الرابع على التوالي وللمرة الخامسة خلال آخر 6 أشهر خلال شهر أغسطس الماضي، ولكنه انخفض بأقل وتيرة بما يعد استقرارا نسبيا.

وانخفض الاحتياطي بنحو مليون دولار خلال أغسطس، بحسب ما أعلن البنك المركزي مؤخرا، ليصل إلى مستوى 33.142 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع مقابل الجنيه بنحو 19 قرشا خلال تعاملات الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي ارتفع خلال تعاملات يوم الخميس الماضي بنحو 4 قروش، ليسجل 19.25 جنيه للشراء و19.36 جنيه للبيع.