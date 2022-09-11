قال أليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن بلاده ستمر بشتاء في غاية الصعوبة إذا توقف توريد الكهرباء إليها من محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضاف دانيلوف في مقابلة مع موقع LB.ua: "إذا توقفت محطة زابوروجيه الكهروذرية، لا سمح الله، عن توليد الكهرباء والطاقة لبلادنا بالكميات الكافية، فسنعاني من شتاء في غاية الصعوبة".

وشدد دانيلوف خلال ذلك، على أن المشاكل قد تظهر ليس فقط في محطة زابوروجيه الكهروذرية.

يوم أمس السبت، قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن سلطات كييف أوقفت من جانب واحد استجرار الطاقة الكهربائية من المحطة الكهروذرية إلى أراضي أوكرانيا.

وأضاف روغوف: "تم وقف استجرار الكهرباء من محطة زابوروجيه الكهروذرية إلى الأراضي التي يسيطر عليها نظام زيلينسكي. وقامت سلطات كييف بهذا العمل من جانب واحد. عمدا يرفضون استجرار الكهرباء، على الرغم من وجود إمكانية فنية لتزويد مناطق أوكرانيا بها".

وأشار روغوف، إلى أن ذلك يخلق مشاكل في تشغيل المحطة، وأكد أن سلطات كييف، تحاول بإيعاز من واشنطن إيقاف عمل المحطة بهذه الطريقة، على الرغم من أن هذا غير مربح بتاتا للاقتصاد الأوكراني.