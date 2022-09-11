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كوريا الجنوبية: إصابة 314 جنديا بفيروس كورونا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 10:48 م | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 10:48 م

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان اليوم الأحد عن اكتشاف 314 إصابة جديدة بمرض كوفيد -19 بين جنودها، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 270ألفا و 501إصابة.
وأوضح البيان أن من بين الحالات الجديدة 205من المشاة و49من سلاح الجو و21من البحرية ، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
من جهة أخرى ،سجلت كوريا الجنوبية 28 ألفا و214 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و4 آلاف و 887 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و476 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

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