 وكالة الطاقة الذرية تعبر عن قلقها من الوضع في محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة الطاقة الذرية تعبر عن قلقها من الوضع في محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 10:31 م | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 10:31 م

عبَّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، عن قلقه البالغ من الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، في ظل استمرار القصف هناك.

وشدد جروسي في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء اليوم الأحد، على ضرورة إنشاء منطقة لحماية الأمان والأمن النوويين في المحطة على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن المشاورات بدأت بالفعل في هذا الصدد.

ورحَّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصلاح خط الطاقة الاحتياطي للمحطة، الذي أعلنته الوكالة في وقت سابق، بما يعني تزويد المحطة بالكهرباء الخارجية التي تحتاجها لتبريد المفاعل، بجانب وظائف الأمان الأساسية الأخرى.


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