رئيس وزراء اليونان: لدى استعداد للقاء الرئيس التركي أردوغان

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه على استعداد دائما للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين الدولتين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ميتسوتاكيش قال للصحفيين اليوم الأحد في معرض سالونيك للتجارة الدولية في شمال اليونان إنه ليس الشخص الذي فجر جسور الاتصال بين الدولتين.

وكان أردوغان في أعلن في مايو الماضي إغلاق جميع قنوات الاتصال بين الدولتين.

وأضاف: "أنا دائما لدي الاستعداد للقاء أردوغان"، مشيرا إلى أن مثل هذا اللقاء سوف يعقد بينه وبين أردوغان في النهاية حتى إذا كان الرئيس التركي لا يرغب في ذلك حاليا .

وأشار إلى أنه يأمل في إجراء المباحثات خلال الاجتماع الأول لمنتدى المجتمع السياسي الأوروبي المقرر في براغ في الأول من أكتوبر المقبل.

وتم دعوة رؤساء دول وحكومات 44 دولة للمشاركة في المنتدى.

وتتهم أنقرة أثينا بتسليح الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة بصورة غير قانونية، كما تشكك في سيادة اليونان لها. كما أنها هناك خلاف بشأن التنقيب عن الموارد المعدنية في بحر إيجة.

وعلى الرغم من التصعيد، قال ميتسوتاكيس إنه "لا يستطيع تخيل اندلاع حرب بين اليونان وتركيا".

وأشار ميتسوتاكيش إلى أن استفزازات أنقرة ربما تكون لها علاقة بالانتخابات المقررة العام المقبل في تركيا.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن نبرة تركيا "العدوانية" الحالية ضد اليونان تسمم المجتمع التركي وتقوض العلاقات بين الدولتين.